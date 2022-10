Im öffentlichen Grund- und Sekundarschulwesen in Flandern fehlen über 900 Lehrkräfte

"Seit September sind wir ständig mit Personen konfrontiert, die anderswo einen besseren Stundenplan bekommen oder näher an ihrem Wohnort arbeiten können. Dieses 'Schulhopping' macht die Situation für uns besonders schwierig”, erfährt Karin Heremans (Foto unten) den Lehrermangel als Direktorin des Königlichen Athenäums in Antwerpen.

Von den 17 neuen Lehrern, die in diesem Jahr am KA Antwerpen angefangen haben, kamen 14 ohne vorherige pädagogische Ausbildung direkt aus dem Privatsektor, darunter z. B. ein Manager der Apothekenkette Kruidvat und eine Hafenmanagerin. Eine willkommene Hilfe, meint Karin Heremans, aber auch intensiv in Bezug auf die Aufsicht. "Wir haben aber nur eine begrenzte Anzahl von Stunden, in denen wir diese Leute ausbilden können", erklärt die Direktorin weiter.