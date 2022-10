In seiner Regierungserklärung betont Premier De Croo die Schutzfunktion des Staates

"Ein Staat, der seine Bürger schützt, investiert auch in die Sicherheit, in sichere Straßen und Städte", fügte Alexander De Croo hinzu, der damit die Welle von Gewalt im Zusammenhang mit dem Drogenhandel ansprach: "Unsere Antwort ist klar: Wir werden uns nicht einschüchtern lassen", sagte er und kündigte eine Milliarde Euro für Polizei und Justiz an.

"Wenn sich die Bedrohungslage ändert, müssen sich Polizei und Justiz anpassen. In diesem Sinne leitet die Regierung neue Reformen ein.” In diesem Sinne plädierte der Premier für eine Rationalisierung der Justizhäuser und die Zusammenlegung von Polizeibezirken. Alexander De Croo kündigte außerdem Investitionen in die Verteidigung und die offensive und defensive Cyberverteidigung an, wobei die fünfte Komponente beschleunigt werden soll.