Nafi Thiam als Vorbild für Mädchen mit lebensgroßer Statue aus Lego geehrt

Neun von zehn Statuen im öffentlichen Raum in Belgien stellen berühmte Männer dar. Höchste Zeit, das zu ändern, dachte Spielzeugfabrikant Lego und enthüllte am Welt-Mädchentag eine Statue der belgischen Vorzeigeathletin am Brüsseler Zentralbahnhof. "Die sympathische und fleißige Sportlerin inspiriert Mädchen in Belgien und weit darüber hinaus", so Lego.

Thiam genießt nach einer langen Saison einen wohlverdienten Urlaub, konnte aber vorher noch ihre Statue enthüllen: "Es war wirklich verrückt, diese Lego-Version von mir zu sehen. Ich war wirklich beeindruckt. Auch alle Details stimmten: sogar die Muskeln, die Ohrringe, meine Haare ... Das ist sehr schön gemacht. Respekt an die Designer, die stundenlang akribisch daran gearbeitet haben."