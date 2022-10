Schwere Explosion: 75 Bewohner von Edegem vorsorglich evakuiert

Die Explosion, die sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Edegem in der Provinz Antwerpen ereignete, war vorsätzlich gezündet worden, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Es ist jedoch nicht bekannt, ob der Vorfall auf die Drogenkriminalität in der Hafenstadt zu tun hat. Seit Juni kommt es regelmäßig zu Anschlägen, die Drogenbanden aufeinander verüben.

Bei der Explosion wurde ein Auto wurde völlig zerstört. Ein nahe gelegenes Mehrfamilienhaus blieb unbeschädigt, aber die 75 Bewohner wurden vorsorglich evakuiert und in einem Hotel untergebracht. Es gab keine Verletzten.

"Wir haben festgestellt, dass der Sprengstoff unter einem Fahrzeug gezündet wurde", so der Sprecher der zuständigen Polizeizone: “Aus Sicherheitsgründen haben wir eine Reihe von Bewohnern des Viertels evakuiert. Etwa 75 Bewohner wurden unter Aufsicht der Feuerwehr in das Hotel Ter Elst evakuiert und von Bürgermeister Koen Metsu (N-VA) in Empfang genommen.”