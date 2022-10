19 Tonnen wilder Müll in einigen Brüsseler Gemeinden pro Tag: Betroffene schlagen Alarm

Die Zahlen sprechen für sich. In der Brüsseler Gemeinde Schaarbeek werden täglich rund 19 Tonnen Abfall weggeräumt. Das meiste davon ist illegal entsorgter Abfall. Aus der Stadt Brüssel verlautet, dass dort pro Jahr rund 2.000 Tonnen wilder Müll entfernt werden müssen. Soviel wiegt z.B. das Atomium. „Pano“ untersuchte das Phänomen und ließ Lokalpolitiker, Müllmänner und vor allem betroffene Anwohner zu Wort kommen. Eine Frau, die in der Nähe einer Stelle wohnt, in der regelmäßig Abfall illegal entsorgt wird, sagte: „Die Leute sind immer so egoistisch.“

In vielen Vierteln und Gemeinden in der Brüsseler Hauptstadt-Region sei es sauber, so die allgemeine Ansicht, doch für Brüssel im Ganzen könne das nicht so gesagt werden, verlautet dazu aus der Gemeinde Schaarbeek wo tagtäglich enorme Mengen illegaler Müll entsorgt werden müssen.

Unterschiede je nach Gemeinde

Tatsächlich ist die Menge des wilden Mülls je nach Ortsteil seht unterschiedlich. Schaarbeek: 19 Tonnen, Anderlecht: 18 Tonnen - pro Tag und dies bei Gemeinden, in denen rund 125.000 Einwohner leben. Brüssel-Stadt: 2.500 Tonnen pro Jahr bei 185.000 Einwohnern. Ukkel, 85.000 Einwohner, 2 Tonnen illegaler Müll pro Tag. Aber, überall wächst dieser Müllberg. Zwischen 2017 und 2021 hat die Menge um 30 % zugenommen.

Brüssel liegt hier belgienweit im Fokus, weil dieser Müll hier vielleicht offensichtlicher zu finden ist, wie z.B. in der Umgebung des internationalen Bahnhofs Brüssel Süd/Midi. In Antwerpen müssen die Abfalldienste der Stadt auch jährlich rund 14.000 wilden Müll abholen, doch dieser ist nicht so deutlich zu finden, während er in Brüssel in manchen Vierteln überhaupt nicht zu übersehen ist.