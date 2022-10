Belgien erhält wieder einen Sitz im UN-Rat für Menschenrechte

Belgien hat für den Zeitraum 2023 bis 2025 einen Sitz im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNHCR) bekommen. Die Bewerbung für diesen Sitz ist am Dienstag bei der allgemeinen Versammlung der Vereinten National in New York angenommen worden. Belgiens Außenministerin Hadja Lahbib (MR) reagierte zufrieden auf diese Annahme.