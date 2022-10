Die VRT und der niederländische Sender NPO arbeiten enger zusammen

Mit dieser engeren Zusammenarbeit hoffen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender für die medialen Herausforderungen von morgen gerüstet zu sein. VRT und NPO kündigen in diesem Zusammenhang an, dass bereits an einem ersten gemeinsamen Projekt gearbeitet werde.

Dabei handelt es sich um die Dramaserie „Arcadia“, die u.a. vom deutschen Senderverband ARD, genauer von WDR und SWR, und vom Flämischen Audio-Visuellen Fonds (VAF) gefördert wird. Diese dystopische Serie soll schon im Laufe des nächsten Jahres in Flandern und in den Niederlanden zu sehen sein.

VRT und NPO werden ihre gemeinsamen Angebote auch jeweils auf ihren digitalen Plattformen VRT MAX und NPO Start/NPO Luister sichtbar machen. Gerade auch auf Ebene dieser digitalen Plattformen soll ein Austausch von z.B. Podcasts und Videoreihen laufen. Und gemeinsam werden neue technologische Entwicklungen genutzt, um deren Ausbau stets zu updaten.

Beide Rundfunkanstalten legen dabei besonderen Wert auf den Schutz und die Sicherheit der Privatsphäre der User der jeweiligen Plattformen. Nicht zuletzt werden VRT und NPO gemeinsam auch edukative Themenpakete (die bei der VRT sogenannten „EduBoxen“) entwickeln.