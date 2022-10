Einsparungen im Haushalt: Die Gewerkschaften der Polizei sind sauer

Die Gewerkschaften der Polizei haben sich am Mittwochvormittag mit Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) getroffen. Dabei ging es um den Haushalt der kommenden beiden Jahre der belgischen Bundesregierung, der am Dienstag vorgestellt wurde. Darin werden Abmachungen zwischen der Regierung und der Polizei nicht erfüllt. Ähnlich wird es wohl auch den rund 65.000 Bundesbeamten in Belgien ergehen. Deren Abkommen aus dem Sommer 2022 wird ebenfalls nicht wie vereinbart umgesetzt.