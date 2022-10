Erstes flämisches Ausbildungszentrum für Pharmazie und Biotech eröffnet

Dieses Ausbildungszentrum wurde am Wissenschaftspark der Universität Antwerpen in Niel eingerichtet und ist das erste spezifische Zentrum seiner Art im belgischen Bundesland Flandern. ViTalent wird pro Jahr mehrere tausend Kursteilnehmer mit zielgerichteten Ausbildungen in den Bereichen Pharmazeutik und Biotech begleiten. Das Betrifft Ausbildungen als solche, aber auch Umschulungen und Weiterbildungen.

Diese Ausbildungen richten sich an Personen, die sehr spezifische Kenntnisse für ihre Arbeitsplätze in der Pharma- und Biotechnik-Industrie benötigen. In diesen Bereichen gelten hohe und sehr strikte Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften und -standards.

„Wir legen den Fokus auf berufs- und praxisorientierte Trainings. Hier lernt man alles, was man in der Produktion und der Qualitätsabteilung von ‚Life Science‘-Unternehmen braucht, um mitarbeiten zu können. Wir sehen Aus- und Weiterbildungen für alle Abteilungen und Niveaus vor: Sowohl für Reinigungsteams, als auch für Operatoren und Laboranten.“