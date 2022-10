In Belgien aktive Discounter wie Lidl oder Aldi profitieren von der hohen Inflation

Die Discounter Aldi und Lidl stellen fest, dass sie seit dem Beginn der Inflationswelle in Belgien deutlich mehr Kunden bedienen. Dies ist auch aus einer Umfrage, die Aldi in Belgien in Auftrag gegeben hat, und aus dem steigenden Marktanteil von Discountern in unserem Land ersichtlich. Belgiens größte Discounterkette Colruyt kann allerdings nicht von dieser Entwicklung profitieren.