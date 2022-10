Zu wenig Kapazität für Flüchtlinge: Auch minderjährige Asylsucher müssen auf der Straße schlafen

Erste Hilfe…

Inzwischen haben die Ärzte ohne Grenzen in der Nähe des Fedasil-Anmeldezentrums am Pachéco-Gebäude in Brüssel eine Art Krankenstation eingerichtet. Dies ist bitternötig, so Kathleen De Ryckere von den Ärzten ohne Grenzen: "Wir behandeln Hautprobleme, Atemwegserkrankungen und chronische Krankheiten. Wir sind heute (Mittwoch, 12. Oktober) den zweiten Tag hier. Gestern haben wir 35 Personen behandelt. Wir hoffen, dass sich die Nachricht, dass wir hier sind, verbreitet.

Belgiens Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor (CD&V) arbeitet mit dem Kernkabinett der Regierung an einem Winterplan für die Flüchtlinge. Dieser Plan sieht vor, zusätzlich zu den bestehenden 31.000 Aufnahmeplätzen weitere Kapazität zu schaffen. Besonders in Brüssel herrscht große Not. De Moor gab allerdings auch resignierend zu verstehen, „dass die nüchterne Realität so ist, dass wir mit dem heutigen Zustrom leider nicht jeden aufnehmen können. Das System stößt schlicht und einfach an seine operationellen Grenzen.“