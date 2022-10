Zweites Boostern gegen Corona: Flandern ist mit der Herbstkampagne besonders erfolgreich

Bei den Über-65-jährigen Flamen haben sich sogar schon 75 % eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung geben lassen. Dieser Altersgruppe wird die zusätzliche Boosterimpfung ausdrücklich empfohlen.

In der Wallonie haben sich bis jetzt erst 18 % der Erwachsenen ein weiteres Mal per zweiten Booster gegen Corona impfen lassen und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien haben dies bisher erst 13 % getan. Schlusslicht ist die Brüsseler Hauptstadt-Region mit lediglich 9 %.

Insgesamt haben sich bis dato 28 % der gesamten erwachsenen Bevölkerung in Belgien zum zweiten Mal Boostern lassen. Dabei wird ein neuer Impfstoff gespritzt, der der neuen und aktuell vorherrschenden Omikron-Coronavariante angepasst ist. Dieser soll vor schweren Krankheitsverläufen bei einer Infizierung mit Covid-19 schützen.