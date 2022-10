Corona-Barometer für Flanderns Schulen: Nicht mehr überall Mundmasken im Unterricht

Zentraler Ausgangspunkt des Corona-Schul-Barometers ist, dass die Schulen möglichst offen bleiben, auch wenn die Coronazahlen deutlich steigen. Nur in außergewöhnlichen Fällen soll auf Homeschooling umgeschaltet werden. Hier soll lokal entschieden werden, ob Klassen oder Schulen befristet ganz geschlossen werden müssen.

Um dies zu vermeiden, rufen das Landesbildungsministerium und die Schulträger Eltern und Schulkinder dazu auf, zu Hause zu bleiben, wenn man sich krank fühlt. Das bedeutet, dass hier auf den gesunden Menschenverstand gesetzt und an die eigene Verantwortung appelliert wird.

Das leidige Thema Mundmasken

Im flämischen Grundschulwesen sollen keine Mundmasken mehr in den Klassen getragen werden müssen, wie das Abkommen aufzeigt. Aber im Sekundarschulwesen können die Masken verpflichtet werden, sobald auch andere Sektoren in der Gesellschaft aufgrund von eventuell sehr hohen Ansteckungszahlen das Tragen davon erforderlich machen.

Aber, in diesem Fall können die Lehrpersonen zum Unterrichtgeben eventuell ihre Masken abnehmen, wenn die jeweiligen Klassenräume ausreichend belüftet werden können und/oder wenn genügend Abstand zu den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden kann. Ein entsprechender Corona-Barometer mit verschiedenen Farben und Stufenplänen wurde vereinbart, an den sich alle Grund- und Sekundarschulen in Flandern halten müssen.