Eurostat: In Belgien sinkt die Industrieproduktion überdurchschnittlich

Zwischen August 2021 und August 2022 ist die Industrieproduktion um 10,3 % zurückgegangen, meldet die flämische Wirtschaftszeitung De Tijd in ihrer Mittwochsausgabe. Alleine in den Sommermonaten Juli und August in diesem Jahr ging die Produktion hier um 6,1 % zurück, so Eurostat. Das ist umso auffallender, als dass in den meisten anderen EU- bzw. Eurozonen-Ländern die Produktion auf industrieller Ebene eher angestiegen ist.