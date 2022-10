Explosion nach Gasleck im Zentrum von Ostende: 3 Verletzte

In Ostende sind am Donnerstagvormittag 3 Personen durch eine Gasexplosion schwer verletzt worden. Die Explosion ereignete sich, als Polizei und Feuerwehr zu einem Gasleck gerufen wurden. Bei den beiden schwerverletzten Opfern handelt es sich um einen Polizisten, einen Feuerwehrmann und um eine Frau, die in einem der betroffenen Gebäude arbeitete. Nach Angaben von Bürgermeister Bart Tommelein (Open VLD) wurde an der Stelle des Unglücks gerade Kanalarbeiten durchgeführt, wobei eine Gasleitung beschädigt wurde..