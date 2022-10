Flanderns Landesregierung stellt der belarussischen Opposition ein Büro in Brüssel zur Verfügung

Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) hat der belarussischen Oppositionspolitikerin Swjatlana Zichanouskaja (Foto) am Mittwoch den Schlüssel zu einem Büro in einem Gebäude der flämischen Landesregierung in der Arenbergstraat in Brüssel übergeben. Jambon hatte die Belarussin vor einiger Zeit in Litauen kennengelernt und ihr versprochen, der Opposition in ihrem Heimatland zu helfen.