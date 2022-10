Historisch: Club Brügge steht nach Unentschieden gegen Atletico im Achtelfinale der Champions League

In einem heiß umkämpften aber torlosen Spiel hat der FC Brügge am Mittwochabend bei Atletico Madrid die Qualifikation für das Achtelfinale in der Champions League geschafft. Dem Club reichte der eine Punkt durch das 0:0, um vorzeitig eine Runde weiterzukommen. Brügge ist nach Anderlecht (2000) und AA Gent (2015) erst der dritte belgische Erstligist, dem dies gelingen konnte.