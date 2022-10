Luftwaffenmanöver: Die Nato probt den Einsatz von Kernwaffen über Belgien

An diesem Manöver nehmen alle Länder teil, in denen US-Atomwaffen stationiert sind: Belgien, Deutschland, die Niederlande und Italien. Das bedeutet, dass daran auch belgische F-16-Kampfjets teilnehmen werden, denn diese können mit taktischen Atomraketen bestückt werden und in Kleine Brogel hat die amerikanische Luftwaffe solche Raketen stationiert.

Getestet und geübt werden der Umgang mit solchen Waffen, z.B. der Transport und das mögliche Abwerfen bzw. Abfeuern von Kernwaffen. Das Manöver sieht auch Übungen des Auftankens vom Kampfjets während des Fluges vor. Aber, es gilt zu unterstreichen, dass dabei keine Kernwaffen an Bord der Maschinen sind. Die Nato setzt bei Luftwaffenmanövern niemals scharfe Atomwaffen ein. An dem Manöver werden 60 bis 70 Nato-Kampfjets teilnehmen.

Manöver in Kriegszeiten?

Die Nato führt dieses Manöver zu einem Zeitpunkt durch, an dem es Spannungen zwischen ihr und Russland gibt und dies wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und den internationalen Folgen davon. Doch ein solches Manöver findet quasi jedes Jahr in der zweiten Hälfte des Monats Oktober statt und Russland ist stets davon unterrichtet.

Und solche Manöver sind Teil des Abschreckungskonzepts der Nato. In dem die Nato mit ihren westeuropäischen Mitgliedsländern solche Luftwaffenübungen durchführt, wird den Russen gezeigt, dass die Nord-Atlantische Verteidigungs-Allianz Atomwaffen hat und damit umgehen kann. Das Manöver, das unter dem Motto „Steadfast Noon“ steht, soll den Russen schlicht und einfach das Signal senden, dass die Nato auf alles vorbereitet ist. Überdies führt die russische Luftwaffe ebenfalls regelmäßig solche Manöver durch.