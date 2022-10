Neues Testprojekt: Briefträger nehmen ausrangierte Elektrogeräte mit

Das Projekt läuft in der kommenden Woche in sechs Städten und Gemeinden in Belgien an und zwar in Geel, Mol und Löwen in Flandern, in Rixensart in der Wallonie und in den beiden Brüsseler Gemeinden Anderlecht und Elsene.

Bundesministerin Petra De Sutter (Groen), zuständig für die staatlichen Unternehmen sowie für Post und Kommunikation, will damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: „In dem man dem Briefträger einen kaputten Toaster oder ein ausrangiertes Smartphone mitgibt, helfen wir den Haushalten aufzuräumen und wir helfen damit auch der Umwelt, weil solche Geräte nicht mehr im Müll oder auf der Straße landen. Der Postbote sorgt dafür, dass alte Elektrogeräte abgeholt werden, was der Mülltrennung dienlich ist und Recupel sorgt danach für das Recyclen der Geräte.“

Seit Anfang Oktober nehmen die Briefträger in Belgien auch Retouren bzw. Päckchen und Pakete mit (siehe nebenstehenden Beitrag).