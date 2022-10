Premier De Croo: "Laufzeitverlängerung für weitere Kernkraftwerke ist kein Tabu mehr"

Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD, Foto) sagte am Mittwoch im belgischen Bundesparlament, dass es kein Tabu mehr sei, mehr Atommeiler in Betrieb zu halten, als die beiden jüngsten Meiler Doel 4 und Tihange 3, für die die Laufzeitverlängerung bereits abgesprochen ist. De Croo machte diese Bemerkung am Mittwoch im Rahmen der Debatte zur Regierungserklärung in der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament.