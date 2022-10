Von allen Europäern legt der Belgier die wenigsten Kurzstrecken zu Fuß zurück

Aus dem VINCI-Barometer, für den 12.400 Personen aus 11 Ländern zu ihren Verkehrsverhalten befragt wurden, ist ersichtlich, dass die Belgier am häufigsten das Auto nehmen, um kurze Distanzen zurückzulegen. Mit nur 51 % zu Fuß zurückgelegten Kurzstrecken steht unser Land ganz unten in dieser Rangliste. Der europäische Durchschnitt liegt hier bei 66 %.

Die Belgier sind übrigens auch eher Angsthasen, wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Die VINCI-Befragung hat auch ergeben, dass sie sehr häufig Angst haben, bevor sie eine Straße an einem Zebrastreifen überqueren.

Es ist seltsam, dass ausgerechnet hierzulande die Fußgänger am Zebrastreifen Angst davor haben, von einem Auto angefahren zu werden, denn die entsprechende Infrastruktur an Fußgängerüberwegen ist in unserem Land überdurchschnittlich gut, wie aus dem belgischen Zentrum für Verkehrssicherheit, VIAS, dazu verlautet.

Ob die Angst am Zebrastreifen auch mit der Zurückhaltung zusammenhängt, kurze Strecken zu Fuß zurückzulegen, wurde nicht spezifisch gefragt. Ganz nebenbei bemerkt: 79 % der Fußgänger in Belgien haben Angst davor, von einem Radfahrer oder einem Stepper angefahren zu werden…