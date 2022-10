Wie zu erwarten: Kristallräder für Remco Evenepoel und Lotte Kopecky

Lotte Kopecky hatte in der vergangenen Saison kaum Widerstand in den Rennen und Wettbewerben, in denen sie angetreten war. Sie gewann u.a. die Flandernrundfahrt und Strade Bianche sowie Silber bei der Weltmeisterschaft und zwei europäische Titel auf der Piste.

Bei den Männern allerdings versuchte Wout van Aert mit sehr guten Resultaten Remco Evenepoel das Kristallrad streitig zu machen, zumal Van Aert 3 Etappen in der Tour de France gewann und dabei das Grüne Trikot holen konnte.

Doch bei Evenepoel standen Lüttich-Bastogne-Lüttich, die Spanienrundfahrt und der Weltmeistertitel in der Sammlung 2022 und daran konnte niemand tippen. Van Aert gratulierte seinem Mitstreiter per Videobotschaft denn auch von ganzem Herzen zum Gewinn des Kristallrads.