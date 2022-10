Belgien und 14 weitere Nato-Länder kaufen gemeinsam ein Luftabwehrsystem

Die „European Sky Shield Initiative“ (ESSI) wurde im August von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lanciert. Scholz rief die europäischen Nato-Mitgliedsstaaten dazu auf, hierbei mitzumachen. Jetzt unterzeichneten insgesamt 15 Länder eine Absichtserklärung, um gemeinsam ein Luftabwehrsystem anzuschaffen.

Neben Belgien und Deutschland geht es dabei um die Niederlande, Großbritannien, Norwegen, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Slowenien, Rumänien und Bulgarien. Auch Finnland, das noch gar kein Nato-Land (aber Kandidat) ist, setzte seine Unterschrift unter diese Absichtserklärung.

Belgiens Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS) nannte ESSI „eine Verstärkung innerhalb der europäischen Säule der Nato.“ ESSI ist eigentlich kein wirklich neues System, soll aber zu einem Abschirmsystem gegen Flugzeuge und Raketen für Europa schaffen.

Gemeinsam sollen dazu ein Luftabwehrsystem und die dazugehörende Raketen angeschafft werden. In erster Instanz handelt es sich dabei um das bestehende amerikanische Patriot-System Arrow 3, dass die USA und Israel entwickelt haben, in Kombination mit dem deutschen IRIS-T SLM-Abwehrsystem (Foto oben).

Gemeinsam soll es einfacher werden, um ein so großes Gebiet, wie Europa, effizient schützen zu können. Mit der Anschaffung durch 15 Länder soll der Ankauf günstiger werden und der Unterhalt des Systems einfacher. Die Nato zeigte sich zufrieden mit der Initiative bzw. mit der Absichtserklärung, denn seit Russland in großem Maße zivile Ziele und kritische Infrastruktur in der Ukraine angreift, ist der Wunsch groß, Europa weiter zu schützen.