Corona in Belgien: Die Herbstwelle schwächelt etwas - Die Zahl der IC-Patienten ist leicht rückläufig

Die Corona-Herbstwelle scheint etwas an Kraft zu verlieren. Die Zahlen steigen zwar noch, doch weniger schnell, als in den vergangenen Wochen. Aktuell werden pro Tag 110 Coronapatienten in Kliniken aufgenommen. Das ist ein Anstieg von gerademal 6 % im Wochenvergleich. Derzeit werden 67 Coronapatienten auf Intensivstationen behandelt. Das sind 9 % weniger, als letzte Woche wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.