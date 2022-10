Die Brüsseler Union kann im europäischen Fußball überwintern

Die Belgier in der Conference League

Der RSC Anderlecht verlor am Donnerstagabend mit 2:1 bei West Ham United in London und AA Gent unterlag Djurgårdens IF in Schweden mit 4:2.

Anderlecht kassierte in der ersten halben Stunde der Partie bei West Ham Tore von Said Benrahma und von Jarrod Bowen und konnte den Ehrentreffer nur durch einen Elfmeter durch Sebastiano Esposito in der 90. Minute erzielen. Da Silkeborg IF bei FCSB in Rumänien mit 0:5 gewinnen konnte, wird es jetzt für den belgischen Rekordmeister schwer, am letzten Spieltag in der Gruppe 5 noch das Weiterkommen zu sichern. Anderlecht spielt dann gegen Bukarest und West Ham gegen Silkeborg. Die Partie in London war übrigens von Fankrawallen gezeichnet (Foto unten).

AA Gent wurde in den ersten 50 Minuten von Djurgardens in Schweden abgefertigt. Mit 4 Toren sorgten die Gastgeber für eine sichere Führung und Gent kam erst in der letzten halben Stunde zurück ins Spiel und Laurent Depoitre sowie Hugo Cuypers konnten noch jeweils einen Treffer erzielen. Die Genter Defensive zeigte sich besonders schwach und Coach Hein Vanhaezebrouck sagte leicht angesäuert und wenig schmeichelhaft nach der Partie: „Ich kann die Verteidiger nicht erschießen, sonst habe ich nicht mehr genug Leute für die Mannschaft.“

In der Gruppe F verloren die Shamrock Rovers gegen Molde FK mit 0:2. Djurgardens IF führt mit 10 Punkten vor Molde mit 7, Genk mit 4 und den Rovers mit 1 Punkt. Ende Oktober fahren die Genter nach Irland und Molde begrüßt Djugardens.