Flor Bressers, einer der meistgesuchten Kriminellen Belgiens, aus der Schweiz ausgeliefert

Flor Bressers ist im Februar in der Schweiz in einem Hotel in Zürich, wo er mit seiner Frau und seinem Kind untergetaucht war, festgenommen worden. Doch bis jetzt hat er versucht, sich auf juristischem Wege gegen eine Auslieferung nach Belgien zu wehren. Jetzt allerdings sitzt er in einer belgischen Zelle.

Bressers ist hier vor zwei Jahren zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Verurteilt wurde er wegen Erpressung, bewaffnetem Überfall, Geiselnahme und Drogendelikten. Dabei ging es u.a. um einen Kriminellen, dem eine Ladung Drogen abhandengekommen war. Bressers entführte ihn und folterte ihn mit einem Rasiermesser.

Flor Bressers taucht auch in anderen Dossiers auf, wobei es stets um Drogenschmuggel und Gewalt ging, doch er schaffte es immer wieder, vor Polizei und Justiz zu fliehen.

Von einem Spezialkommando festgenommen

Im Februar diesen Jahres allerdings konnte er in Zürich ausfindig gemacht werden und ein Spezialkommando der schweizerischen Polizei konnte ihn in einem Hotel verhaften. Bressers, der als sehr gewalttätig gilt und vor dem die belgische Justiz in diesem Zusammenhang gewarnt hatte, leistete dabei aber keinen Widerstand.

Dem 36-Jährigen wird nachgesagt, dass er beste Kontakte zu Drogenkreisen in Latein-Amerika und in den Niederlanden habe. In diesem Zusammenhang wird er auch immer wieder in Zusammenhang mit der vereitelten Entführung von Belgiens Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vor einigen Wochen genannt. Doch über seine Anwälte ließ er wissen, damit nichts zu tun zu haben.

Flor Bressers hat mehrere Spitznahmen, die ihn um so berüchtigter machen. Er wird u.a. der „Vingerknipper“ genannt, weil er einmal einem Gegner einen Finger abgeschnitten haben soll. Ein weiterer Spitzname ist der des „Studierten“, weil er Kriminalistik studiert hat.