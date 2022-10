Kaum noch neue Fälle von Affenpocken in Belgien registriert

In Belgien sind aktuell 779 Personen registriert, die sich mit dem Affenpocken-Virus infiziert haben. Nach Angaben von Sciensano handelt es sich bei den Betroffenen um 768 Männer zwischen 16 und 71 Jahren, um 5 Frauen und um 3 Personen, die sich weder als Mann, noch als Frau definieren.

39 der infizierten Personen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt. Bisher ist in Belgien eine Person an Affenpocken gestorben. Dabei handelte es sich um jemanden, der an einer Vorerkrankung litt.

In Flandern sind 404 Fälle von Affenpocken gemeldet, in der Brüsseler Hauptstadt-Region 282 und in der Wallonie 93. Dieses Virus wird über Hautkontakt übertragen. Ein Risiko für die Bevölkerung wird weiter als gering angesehen.

So gut wie alle Patienten zeigen die typischen Hautverletzungen und rund die Hälfte der Infizierten haben allgemeine Symptome wie Fieber und Unwohlsein oder geschwollene Lymphdrüsen auf.

Laut Sciensano wurden bisher 2.866 Impfdosen präventiv gegen Affenpocken in Belgien vergeben und 317 Dosen nach einer Ansteckung mit dem Virus.