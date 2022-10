Nach der schweren Gasexplosion in Ostende: Schwer beschädigte Gebäude

Schwerbeschädigte Gebäude

Mehrere Personen mussten eine Nacht lang irgendwo anders untergebracht werde, z.B. bei Familie oder Freunden und 15 Betroffene konnten in Hotels übernachten. Einige der betroffenen Gebäude seien nur leicht beschädigt und wiesen nur Glasbruch auf, so der Bürgermeister, doch bei anderen sehen die Schäden groß: „Ich muss bestimmt 4 Gebäude für unbewohnbar erklären. Die Erwartung ist, das ich davon eines oder zwei abreißen lassen muss. Ich wachte natürlich die Berichte der Sachverständigen ab, denn Gebäude anreißen ist nicht so evident. Wir befinden und auch im Zentrum der Stadt, wo viele Passanten vorleigehen.“

Zum Hergang der Explosion wollte sich der flämische Liberale nicht direkt äußern, denn er will sich dabei auf die Untersuchungen der Experten verlassen und die haben ihre Arbeit noch nicht beendet. Offenbar habe sich bei Arbeiten eine große Menge Gas angesammelt, die 19 Minuten nach der Ankunft der Hilfsdienste explodiert sei. Kritik an der Arbeit der Hilfsdienste lässt Bürgermeister Tommelein nicht gelten: „Eine Katastrophe ist etwas, das man nicht vorhersehen kann. (…) Ich begreife als Bürgermeister, dass es noch viel schlimmer hätte sein können, wenn das mitten in der touristischen Saison passiert wäre.“