Schon mehr als 10.000 Kurzarbeiter durch die Energiekrise in Belgien

In den vergangenen anderthalb Wochen machten zudem mehrere Unternehmen in unserem Land deutlich, dass sie ihre Produktion drastisch zurückfahren oder ganz stilllegen würden.

Dabei handelt es sich u.a. um das Werk des norwegischen Chemiekonzerns Yara in Tertre in der Provinz Hennegau, um die Ammoniakproduktion von BASF in Antwerpen und um die Niederlassung des Stahlkonzerns Aperam in Genk in Limburg (Foto oben).

Aperam ist bisher offenbar das einzige Industrieunternehmen, dass angibt, während den Herbstferien die Produktion ganz herunterzufahren. Das bedeutet, dass etwa 1.200 Arbeiter und Angestellte eine Woche lang auf Kurzarbeit sein werden. Aperam produziert in Genk rostfreien Stahl.