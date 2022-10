Belgiens Premierminister De Croo: "Russland tut alles, um Europa zu destabilisieren"

De Croo sagte weiter, dass aus dem Krieg bereits Lehren gezogen werden müssen. "Europa kann viel mehr tun, um das Vertrauen seiner Bürger zu gewinnen. Wir haben bereits viel aus der Coronakrise gelernt, aber dieser Krieg ist ein unglaublicher Weckruf".

"Russland hat versucht, die Europäer auseinander zu treiben, aber wir müssen alles tun, um zusammenzuhalten. In der heutigen Welt ist es besser, nicht allein zu sein". De Croo wies auf den Wunsch Schwedens und Finnlands hin, der NATO beizutreten, was vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine nahezu undenkbar gewesen wäre.

"Die Strategie kann niemals eine Strategie der Isolation sein. Wir dürfen uns nicht abschotten, aber wir haben gelernt, dass wir uns auch nicht abhängig machen dürfen. Wir waren von Russland abhängig, was die Energie betrifft, und wir sind immer noch von den Vereinigten Staaten abhängig, was die Sicherheit betrifft, und von China, was die Technologie betrifft".

"Ich bin nicht beunruhigt, aber ich bin sehr auf der Hut. Ich hoffe das Beste, aber ich bin auf das Schlimmste vorbereitet", so Belgiens Regierungschef.