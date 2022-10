Belgienweit: Start der Grippeimpfkampagne

Die diesjährige Impfkampagne gegen die Grippesaison ist heute angelaufen. Vor allem Menschen aus Risikogruppen wird empfohlen, sich impfen zu lassen. Aufgrund einer Gesetzesänderung können Apotheker seit dem Sommer Grippeimpfstoffe rezeptfrei abgeben. Das bedeutet, dass die Menschen in Belgien ihren Grippeimpfstoff jetzt in ihrer örtlichen Apotheke abholen können, bevor sie einen Hausarzt zur Verabreichung des Impfstoffs aufsuchen.

Koen Straetmans vom Allgemeinen Apothekerverband erklärte gegenüber Journalisten: "Um zu verhindern, dass die Grippe und die Coronaviren in diesem Winter gemeinsam zirkulieren, ist es wichtig, die Impfung mit Nachdruck voranzutreiben".

Straetmans fügte hinzu: "Früher musste der Patient zuerst zum Arzt gehen, um ein Rezept zu erhalten, und dann den Impfstoff in der Apotheke abholen. Jetzt kann der Patient den Grippeimpfstoff sofort in der Apotheke abholen. Dieser verkürzte Patientenweg ist in der Bevölkerung bereits gut etabliert."