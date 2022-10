Rumäne wegen des Verdachts auf Menschenhandel und wirtschaftliche Ausbeutung festgenommen

Der Rumäne hat Verbindungen zu zwei rumänischen Familien, die im Abriss und in der Müllsortierung tätig sind. Ihnen wird vorgeworfen, Arbeitskräfte aus Rumänien nach Belgien gebracht zu haben. Dort wurden die rumänischen Arbeiter unterbezahlt und unter schlechten Bedingungen untergebracht.

Am Samstagmorgen wurden Grundstücke in Anzegem, Deerlijk und Kortrijk durchsucht. Ein Mann wurde wegen des Verdachts auf Beteiligung an Menschenhandel, wirtschaftlicher Ausbeutung, Beschäftigung von Arbeitskräften ohne Papiere und Leistungsbetrug während der Coronakrise festgenommen.

Mitglieder einer der beiden Familien, die in den Fall verwickelt sind, sind bereits wegen ähnlicher Straftaten verurteilt worden.