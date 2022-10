Filmregisseur Julien Vrebos – der berühmteste Schnurrbartträger Brüssels – am Freitag verstorben

Der Filmregisseur Julien Vrebos (Foto), eine der bekanntesten und schillerndsten Persönlichkeiten Brüssels, ist im Alter von 75 Jahren nach längere Krankheit verstorben. Julien Vrebos führte nicht nur Regie, sondern trat auch häufig in Fernseh-Talkshows und in Beiträgen des Brüsseler Regionalfernsehens auf. Vrebos, in Brüssel geboren und aufgewachsen, war stolz auf seine Wurzeln und seine Verbundenheit mit der belgischen Hauptstadt. Er setzte sich sehr für die Förderung des Brüsseler Dialekts des Niederländischen ein.