Noch bis zum 12. Januar: Brüsseler Museum zeigt Ausstellung "Picasso & Abstraktion"

Von Pablo Picassos ersten kubistischen Experimenten bis zu seinem Spätwerk beleuchtet die Ausstellung "Picasso & Abstraktion", die bis zum 12. Februar in den Königlichen Museen für Schöne Künste in Brüssel zu sehen ist, die Beziehung des vor fast 50 Jahren verstorbenen spanischen Künstlers zur Abstraktion. In dieser chronologischen und thematischen Retrospektive entwirrt die Institution in Partnerschaft mit dem Pariser Picasso-Museum das Verhältnis, das Pablo Picasso zur abstrakten Kunst unterhielt.