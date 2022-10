Russische Spione in Belgien operieren von Ukkel aus, abgeschottet auf eingezäuntem Grundstück

Einer der Männer, die dieses Jahr ausgewiesen wurden, war Gregory Kuznetsov, der russische Generalkonsul in Belgien, der in Antwerpen arbeitete. Diese Abteilung in Antwerpen ist jetzt geschlossen. "Aber Kusnezow war eigentlich kein Spion: Unsere Geheimdienste betrachten ihn eher als einen Einflussagenten. Eine solche Person sollte dafür sorgen, dass Menschen in politische Kreise eingeschleust werden können, dass Kontakte geknüpft werden und Glaubwürdigkeit aufgebaut wird", sagt Bové.

Interessanterweise geht aus den Unterlagen der Staatssicherheit hervor, dass seine Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen untersucht werden. Der Mann wurde übrigens von Filip Dewinter (Vlaams Belang) ins flämische Parlament eingeladen, worüber Dewinter einen Tweet absetzte, der viele Reaktionen hervorrief. Der belgische Staatsschutz und auch seine ausländischen Kollegen beobachten schon seit einiger Zeit die russischen Verbindungen zur extremen Rechten.