Vermisste belgische Touristin starb nach Angaben der peruanischen Polizei durch einen Unfall

In der Samstagsausgabe der französischsprachigen Tageszeitung La Libre wird berichtet, dass die peruanische Polizei davon ausgehe, dass Natacha de Crombrugghe in den Rio Colca gestürzt ist und dass die bei der Autopsie ihrer Leiche festgestellten Knochenbrüche darauf zurückzuführen sind, dass der Fluss sie drei Kilometer weit mitgerissen hat, bevor sie zwischen den Felsen am Ufer stecken geblieben ist.