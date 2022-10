Belgierinnen Kopecky und Bossuyt gewinnen das Mannschaftsrennen bei den Bahnrad-WM

Belgien hat am vorletzten Tag der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Saint-Quentin-en-Yvelines vor den Toren von Paris eine weitere Goldmedaille geholt. Die Medaille wurde von Lotte Kopecky und Shari Bossuyt (Foto) im Mannschaftsrennen, dem so genannten Madison, gewonnen. Für Lotte Kopecky ist es bereits die zweite Goldmedaille bei den diesjährigen Weltmeisterschaften.