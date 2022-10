"Day of justice": Mehrere Tausend Menschen demonstrieren für Meinungsfreiheit und gegen die Politik

In Brüssel endete am Sonntag gegen 14:30 Uhr eine Kundgebung für Meinungsfreiheit und gegen politische Entscheidungsträger in der Nähe des Atomiums. Nach Angaben der Brüsseler Polizei nahmen etwa 2.000 Demonstranten teil und dies mit vielen ausländischen Flaggen und verschiedenen Transparente mit allen möglichen Slogans.