Gericht in London verurteilt Anderlecht-Hooligan zu einer Haftstrafe

Ein Londoner Gericht in hat einen der Anderlecht-Fans, die am Donnerstagabend nach dem Conference-League-Spiel gegen West Ham in eine Schlägerei (Foto) verwickelt waren, zu einer mehrwöchigen Haftstrafe verurteilt. Nach der 1:2-Niederlage hatten sich einige der in die britische Hauptstadt gereisten belgischen Anderlecht-Fans geprügelt, Sitze demoliert und Feuerwerkskörper in Richtung der West-Ham-Fans geworfen, die sich in einem angrenzenden Block befanden.