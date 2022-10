Im Herbst fliegen die Zugvögel wieder in den Süden: Heute werden sie in Belgien gezählt

Wer momentan den Himmel beobachtet, wird regelmäßig ganze Schwärme von Zugvögeln über sich hinwegfliegen sehen. Auch wenn es noch recht warm ist, hat der Herbst tatsächlich begonnen. Und dann ziehen viele Vögel zum Überwintern in den Süden. An mehr als 60 Orten in unserem Land werden heute Zugvögel gezählt.