Kirsten Flipkens gewinnt in Rumänien ihren sechsten WTA-Titel im Doppel

Kirsten Flipkens (WTA 37 im Doppel, Foto) gewann nach mehr als drei Jahren Wartezeit einen weiteren WTA-Titel im Doppel. Zusammen mit der Deutschen Laura Siegemund, mit der sie die Nummer 1 der gesetzten Spielerinnen ist, gewann die Belgierin am Sonntag das WTA 250 Turnier in Cluj-Napoca in Rumänien.