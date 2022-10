Oscar-Kampagne macht guten Start: Hauptpreis für "Close" am New Yorker Filmfestival

Jetzt hat die herzerwärmende Geschichte von Leo und Remi auch in den Vereinigten Staaten für Aufsehen gesorgt. "Close" wurde dort gestern auf dem Hamptons International Film Festival mit dem Preis für den besten erzählenden Film ausgezeichnet. Vorsitzender der Jury war in diesem Jahr Rajendra Roy, Chefkurator der Filmabteilung des New Yorker Museum of Modern Art (MoMa). Er ist auch Mitglied der Organisation, die hinter den Oscars steht.

"Unser Team fühlt sich unglaublich geehrt", so Lukas Dhont. "Ich möchte mich bei der Jury und dem Festival dafür bedanken, dass sie diesen Film ausgezeichnet haben. "Close" ist ein intimes Porträt über das menschliche Bedürfnis und den Wunsch nach Freundschaft und Verbindung. Ein Film über den Druck, den die Männlichkeit auf junge Männer ausübt. Eine Ode an Zärtlichkeit und Verletzlichkeit. Wir sind glücklich, dass der Film schon so viele Menschen bewegt hat und hoffen, dass er das auch weiterhin tun wird."