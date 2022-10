Heute Regen als Spielverderber an mildem Herbsttag, morgen und Mittwoch trocken und 18 Grad

Heute ist es über weite Strecken des Tages bewölkt mit Regen oder Schauern. Die Niederschläge werden zunächst über der nordwestlichen Hälfte des Landes fallen. Es wird sehr mild mit Höchstwerten von 17 bis 19 Grad in den Ardennen und 19 bis 21 Grad anderswo.

Der Dienstag beginnt mit ziemlich starkem Nebel und bewölkt. In den Ardennen kann es noch zu leichten Niederschlägen kommen. Im Laufe des Tages zeigt sich die Sonne, aber in den Ardennen bleibt es wolkiger. Die Temperaturen könnten bis zu 17 Grad erreichen. Auch am Mittwoch bleibt es meist sonnig, die Temperaturen liegen zwischen 12 und 17 Grad.

Ab Donnerstag wird es wieder sehr wechselhaft, aber es bleibt mild. Auch der Freitag wird wechselhaft mit Höchstwerten von 15 bis 20 Grad.