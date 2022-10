Keine Entspannung nach dem vergangenen Wochenende: Belgiens Asylkrise weitet sich aus

In den letzten Tagen haben sich 13 neue Asylbewerber bei der Organisation 'Een Hart voor Vluchtelingen' (Ein Herz für Flüchtlinge) gemeldet. "Das sind Menschen, die aus Brüssel kommen und hier eine Unterkunft suchen, weil ihnen in der Hauptstadt nicht geholfen wird", sagt Evelyne Huughe. "Wir können ihnen nicht helfen, weil wir die Nachfrage nach Unterkünften nicht bewältigen können. Die Folge ist, dass diese Menschen obdachlos werden und auf der Straße herumirren. Alles, was wir tun können, ist, ihnen einen Schlafsack und frische Unterwäsche zu geben".