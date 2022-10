Prozess wegen Drogenhandel in der Brüsseler Siedlung Peterbos beginnt

Der Prozess begann am Montag um 9 Uhr vor dem Brüsseler Strafgericht, das aufgrund der hohen Anzahl an Angeklagten (33), fast doppelt so vielen Anwälten und der Anwesenheit von etwa 20 Polizisten ausnahmsweise im Schwurgerichtssaal des Justizpalastes tagte.

In dem Fall geht es um den Handel mit Cannabis und Kokain, der zwischen 2021 und 2022 in der Peterbos-Siedlung in Anderlecht stattgefunden haben soll. Dieser Handel hatte zudem Verzweigungen ins Ausland und stand insbesondere mit einem aktiven Handel in einer anderen Wohnsiedlung in Marseille in Frankreich in Verbindung. Der Drogenhändlerring wurde am 26. November 2021 zerschlagen.

Nach monatelangen Ermittlungen durchsuchten die Ermittler der Drogenfahndung in Anderlecht 15 Wohnungen, die sich alle im Stadtteil Peterbos befanden. Diese heikle Operation verlief ohne größere Zwischenfälle und es wurden praktisch keine Waffen gefunden.

Den Ermittlern fielen hingegen Drogen und Geld in die Hände. Insgesamt wurden etwas mehr als 9 Kilogramm Cannabis, 435 Gramm Kokain und eine Summe von mindestens 180.000 Euro beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden 27 Personen festgenommen, von denen 13 später vom Untersuchungsrichter wegen Drogenverkaufs angeklagt und mit einem Haftbefehl belegt wurden.