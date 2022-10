Radja Nainggolan dampft diskret auf dem Spielfeld und riskiert eine Strafe der Pro League

Radja Nainggolan scheint es nicht zu schaffen, dem Rauchen abzuschwören. Im Jahr 2016 schockierte der Mittelfeldspieler die Öffentlichkeit, als bekannt wurde, dass er während des Europapokals geraucht hatte.

Am Sonntag brachte eine E-Zigarette den Spieler erneut in Verruf. Kurz vor dem Spiel gegen Standard ließ ein Kamerabild wenig Raum für Fantasie. Es zeigte nämlich, wie der ehemalige Rote Teufel subtil an seiner E-Zigarette zog und anschließend (etwas weniger diskret) den Dampf ausblies.

Auf der anschließenden Pressekonferenz zeigte sich der Trainer von Antwerpen, Mark van Bommel, überrascht: "Ich muss es erst selbst sehen, bevor ich es beurteilen kann", reagierte er.

Nainggolan hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er raucht. "Wenn es einem normalen Menschen erlaubt ist, es zu tun, warum nicht auch mir?", hatte er in einem Zeitungsinterview geäußert. "Solange meine Leistung auf dem Spielfeld nicht darunter leidet, ist das kein Problem".

Der Haken: In der letzten Saison wurde in den belgischen Fußballstadien ein allgemeines Rauchverbot verhängt, das auch das Dampfen mit E-Zigaretten einschließt. Die Pro League wird sich voraussichtlich schon am heutigen Montag mit dem Fall Nainggolan befassen.