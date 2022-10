Sandra Kim liebt das Leben immer noch und feiert ihren 50. Geburtstag mit einem Konzert

Anlässlich ihres 50. Geburtstags hat Sandra Kim auch eine neue Single mit dem Titel "Take me as I am" veröffentlicht. "Es ist ein Text über mich selbst, über meinen Charakter", kommentierte die Sängerin im VRT-Fernsehen.

Sandra Kim ist inzwischen zwar 50 Jahre alt, wird aber für immer das 13-jährige Mädchen bleiben, das Belgien zum ersten und einzigen Mal zum Sieg beim Eurovision Song Contest verholfen hat (Foto unten). "Damals standen so viele Leute hinter mir, die mir sagten, was ich tun sollte. Sing dies, zieh dich so an... Das war hart! Heute fühle ich mich gut und mache, was ich will", erzählte Sandra Kim weiter.

Vor kurzem gewann die belgische Sängerin auch die erste Ausgabe der Show "The Masked Singer" (der maskierte Sänger). Ihr Lied "J'aime la vie" wurde auch in der bekannten Jugendmusikserie "Like me" gesungen.