Wegen Streik des Sicherheitspersonals: Chaos am Flughafen Charleroi

"Unsere Passagiere und das BSCA-Personal durch diese Aktion als Geiseln zu nehmen, ist einfach unerhört", so die Kommunikationsabteilung des Flughafens gegenüber der Nachrichtenagentur Belga.

Die Mitarbeiter von Security Master denken derzeit nicht daran, den Dienst am Montag wieder aufzunehmen. "Wir stehen zur Verfügung, wenn die Direktion verhandeln möchte, aber im Moment wurden wir noch nicht kontaktiert", sagte ein Gewerkschaftsvertreter.

Am Nachmittag kündigte der Flughafendirektor Philippe Verdonck an, dass das Flughafengebäude am Montag ab 16 Uhr für alle Passagiere geschlossen wird. Es wird auch erwartet, dass der Flughafen am Dienstagmorgen wieder voll betriebsbereit ist.