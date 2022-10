Courtois sticht Trapp und Neuer aus, De Bruyne Dritter beim Ballon d'Or

Für Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne (Manchester City) blieb es lange spannend. Aber zum Schluss stand doch fest, dass er als drittbester Fußballer des Jahres gekürt wurde. Im Ringen um den Ballon d’Or musste er lediglich Karim Benzéma (Real Madrid) und Sadio Mané (FC Bayern) vor sich lassen. Mit dem dritten Platz ist De Bruyne der einzige Belgier, der je so hoch in diesem Ranking landete. Paul Van Himst (1965) und Wilfried Van Moer (1980) waren immer auf dem vierten Platz gestrandet.

De Bruyne erzielte in der vergangenen Saison 19 Tore und 14 Assists für Manchester City und trug damit zum Titelgewinn in der Premier League bei. In der vorigen Ballon-d'Or-Saison war KDB Achter geworden.