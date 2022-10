Hunderte von Belgiern haben eine Briefkastenfirma auf Malta

Obwohl Malta mit 35 Prozent den höchsten Unternehmenssteuersatz in Europa hat, sieht Professor Eric De Broe mehrere Gründe, warum sich so viele Unternehmen auf der Insel niederlassen.



"Malta hat den höchsten Steuersatz für Unternehmen in Europa, aber in der Praxis zahlt ihn niemand", so der Experte für internationales Steuerrecht. Wenn ein Unternehmen eine Dividende ausschüttet, kann der Aktionär diese Steuer zurückfordern. Dann erstatten die maltesischen Steuerbehörden sechs oder fünf Siebtel, egal wo auf der Welt sich der Aktionär befindet. In Wirklichkeit zahlt man auf diese Weise nur 5 bis 10 Prozent und in manchen Fällen gar keine Steuern."

Eine interessante Konstruktion, die nicht nur von reichen Belgiern, sondern auch von internationalen Stars genutzt wird: Popstar Shakira bekam zuletzt Ärger mit der spanischen Justiz wegen ihrer internationalen Steuerkonstruktionen, bei denen laut De Tijd eine in Malta ansässige Firma eine zentrale Rolle spielt.

"Sie können auch ein Unternehmen in Malta haben, das nicht nach maltesischem, sondern nach belgischem Recht gegründet wurde, aber von Malta aus verwaltet wird", so der Professor weiter. "Dann wird eine Steuer nur auf Gewinne aus Aktivitäten in Malta und nicht im Rest der Welt erhoben."